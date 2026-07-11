Quarta edizione della manifestazione organizzata dall’associazione presieduta da Pasquale Carbone e Fabio Ricca: tour della città, esposizione di auto d’epoca e l’obiettivo di superare il record di partecipanti

Volanti Storici Ladispoli, il 25 luglio pranzo conviviale e grande raduno serale in viale Italia –

di Marco Di Marzio

LADISPOLI – Il rombo dei motori del passato è pronto a tornare protagonista. Sabato 25 luglio l’associazione Volanti Storici Ladispoli darà vita alla quarta edizione del Raduno Auto d’Epoca, una manifestazione che negli ultimi anni è diventata un appuntamento fisso per gli appassionati e che si inserisce in un calendario sempre più ricco di iniziative organizzate dal sodalizio cittadino, impegnato nella valorizzazione del patrimonio automobilistico storico e nella promozione del territorio.

L’associazione, guidata dal presidente Pasquale Carbone e dal vicepresidente Fabio Ricca, continua infatti il proprio percorso di crescita, organizzando durante l’anno raduni, esposizioni e uscite che coinvolgono soci e appassionati provenienti anche da fuori provincia.

Il programma prenderà il via alle 11.30 con l’accoglienza dei partecipanti e un aperitivo di benvenuto in piazza Falcone, davanti al Municipio. Alle 12.30 partirà un tour turistico tra le vie più rappresentative della città, pensato per far conoscere Ladispoli anche agli equipaggi provenienti da altri territori. Il corteo attraverserà alcuni dei luoghi simbolo della città, dalla Torre Flavia al lungomare fino al viale Italia, prima di raggiungere l’agriturismo Torre Flavia, dove alle 13 è previsto il pranzo conviviale.

Nel pomeriggio, alle 16.30, il gruppo tornerà in piazza Falcone per accogliere i nuovi partecipanti che prenderanno parte esclusivamente alla seconda parte della manifestazione.

Alle 18.45 partirà la sfilata verso viale Italia, il cuore pulsante della città, dove dalle 19 le vetture saranno esposte nell’area riservata ai Volanti Storici Ladispoli, trasformando il centro cittadino in un vero museo a cielo aperto. La serata sarà accompagnata da musica dal vivo nella piazza adiacente, mentre i partecipanti potranno concludere la giornata cenando liberamente nei locali del centro.

«Vogliamo far conoscere Ladispoli anche a chi arriva da fuori – spiega il vicepresidente Fabio Ricca – accompagnando gli equipaggi nei luoghi più caratteristici della città prima del pranzo conviviale e della grande esposizione serale sul viale Italia. Negli anni precedenti abbiamo registrato una media di circa sessanta auto per ogni edizione e quest’anno speriamo di superare quel numero. Sarebbe un risultato importante che confermerebbe la crescita dell’associazione».

Una crescita che non si misura soltanto nei numeri. L’obiettivo dichiarato dai Volanti Storici Ladispoli è infatti quello di aumentare ulteriormente il numero dei soci e consolidare il gruppo per arrivare, in prospettiva, al conseguimento della certificazione ASI, uno dei traguardi più prestigiosi per le associazioni dedicate al motorismo storico.

Anche quest’anno, dunque, il raduno si propone non soltanto come un’esposizione di vetture che hanno scritto pagine importanti della storia dell’automobile, ma come un’occasione di aggregazione, promozione turistica e valorizzazione del territorio, capace di richiamare famiglie, curiosi e appassionati in uno degli eventi più attesi dell’estate ladispolana.

Per informazioni e prenotazioni (obbligatorie per il pranzo conviviale):