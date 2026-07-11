Riconfermata Sonia Cervellin come delegata alle problematiche di Santa Severa: era candidata col PD

Santa Marinella, Manuelli nomina cinque nuovi delegati non consiliari –

La giunta comunale di Santa Marinella si allarga con nuove deleghe esterne al novero dei consiglieri eletti, facendo comparire nuovi nomi per coprire ruoli amministrativi, senza portafoglio.

Nel novero compaiono deleghe che erano molto attese, come quella alle problematiche di Santa Severa attribuita a Sonia Cervellin, che aveva già ricoperto il ruolo nella precedente amministrazione e che viene dalle file del PD in cui si era candidata anche a questa tornata elettorale, ottenendo 119 preferenze, ma appoggiando il candidato Minghella.

Un’altra delega molto sentita in città è quella alla sicurezza stradale attribuita a Maurizio Rossi, candidato per Manuelli nella piccola lista Onda Nuova e che dovrebbe avere un ruolo di supporto per la segnalazione di problematiche e per avviare opere di sensibilizzazione.

Una delega simile sarà quella di Paola Marzola, ai servizi cimiteriali che, attualmente sono ceduti ad una società privata. La Marzola era nella lista Noi per Manuelli insieme a Gino Vinaccia e Bruno Ricci.

Sono tre i delegati di Orizzonti Comuni: Angelo Bondi, che avrà la delega allo sport e alle infrastrutture sportive; Massimo Cattani, neodelegato al demanio marittimo e all’erosione costiera e infine, Loredana Candita a cui è stata attribuita una delega al canile e alle colonie feline.