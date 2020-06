Ladispoli, rimosso l’ordigno bellico rinvenuto ieri

Condividi Pin 6 Condivisioni

Gli uomini della Capitaneria di Porto la faranno ora brillare in mare aperto

È stato preso in carico dalla Capitaneria di Porto l’ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale che è stato rinvenuto ieri sulla sabbia di Ladispoli. Giunti in gommone, gli uomini del comandante Strato Cacace hanno trasportato la bomba in mare aperto, dove a breve verrà fatta brillare dagli artificieri già pronti per l’operazione.