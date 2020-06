Fontanella di Piazza delle Sirene, Grando: “Da Asl e Flavia Servizi ancora risultati contrastanti”

Condividi Pin 5 Condivisioni

Vista la situazione di stallo, rimane ancora in vigore l’ordinanza di non potabilità

Le analisi effettuate congiuntamente dalla Flavia Servizi e dalla Asl Roma 4 hanno dato nuovamente esiti contrastanti.

La Asl continua a rilevare la presenza di batteri sulla fontanella di piazza delle Sirene e per la prima volta anche sulla fontanella di via del Corallo, seppur in una concentrazione decisamente inferiore.

Dall’altro lato le analisi commissionate dalla società partecipata, questa volta addirittura a due laboratori accreditati, non hanno rilevato alcuna traccia di batteri, né in piazza delle Sirene né in via del Corallo.

I test effettuati sulla presenza di cloro residuo, assolutamente nella norma, avvalorano quanto riscontrato dai laboratori privati.

Alla luce di questi risultati, dagli esiti completamente opposti e inspiegabili, nei prossimi giorni verranno effettuati altri campionamenti congiunti dalla Asl e dalla Flavia Servizi, che saranno estesi anche ad alcune utenze private del quartiere Marina di Palo.

Nel frattempo, in via precauzionale, rimarrà in vigore l’ordinanza di non potabilità per piazza delle Sirene e per le vie limitrofe, che è stata estesa anche a via del Corallo e al lungomare Marina di Palo.