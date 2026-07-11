Mattia Saoncella sul tetto del mondo: il giovane di Bracciano è Campione del Mondo iQFOiL Youth U19

BRACCIANO – Un risultato che riempie d’orgoglio l’intera comunità. Il giovane atleta braccianese Mattia Saoncella ha conquistato il titolo di Campione del Mondo iQFOiL Youth U19, imponendosi nelle acque di Sant Pere Pescador, in Costa Brava (Spagna), al termine di una settimana di regate di altissimo livello.

Studente dell’Istituto Mattei e tra i più promettenti talenti del windsurf italiano, Saoncella ha saputo affrontare la competizione con grande maturità, dimostrando eccellenti qualità tecniche, lucidità tattica e una straordinaria capacità di gestione della pressione nelle prove decisive.

Il successo mondiale arriva dopo la recente conquista del titolo europeo iQFOiL Youth e conferma il percorso di crescita di un atleta che, gara dopo gara, si sta affermando tra i migliori giovani windsurfer a livello internazionale. In Spagna ha dominato la Gold Fleet, mantenendo prestazioni costanti fino alla conquista della medaglia d’oro davanti a oltre 400 atleti provenienti da 36 nazioni.

Pur gareggiando con i colori del Circolo Surf Torbole, Mattia mantiene un forte legame con la sua città d’origine. La sua vittoria rappresenta un motivo di grande soddisfazione per Bracciano e un esempio concreto di come talento, sacrificio, dedizione e passione possano condurre ai massimi traguardi sportivi.

L’intera comunità si stringe attorno al giovane campione e alla sua famiglia, congratulandosi per un’impresa che porta il nome di Bracciano sul gradino più alto del mondo e che costituisce un motivo di orgoglio per tutto il territorio.