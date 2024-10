Ladispoli, all’asta la villetta dei Ciontoli

Andrà all’asta la villetta della Famiglia Ciontoli, dove è stato ucciso Marco Vannini, la notizia è apparsa su un sito di compravendite immobiliari che fissa la base d’asta a 157.500 euro; il ricavato andrà alla famiglia Vannini per il risarcimento.

Marco Vannini morì a Ladispoli la notte tra il 17 e il 18 maggio del 2015 per un colpo d’arma da fuoco sparato dal padre della sua fidanzata Martina Ciontoli, oggi tutta la famiglia Ciontoli è in stato di detenzione e la villetta degli orrori disabitata da anni. Antonio Ciontoli è stato condannato a 14 anni per omicidio volontario insieme alla moglie Maria Pezzillo e i figli Federico e Martina, condannati a nove anni e quattro mesi di carcere per concorso anomalo.