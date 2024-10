Via di Ceri, Gubetti: “Ieri colloquio con la Direzione Lavori Pubblici della Regione Lazio, situazione monitorata quotidianamente”

Intanto, la Polizia Locale ha rafforzato le misure per impedire l’accesso a persone e veicoli. Il Sindaco: “Divieto assoluto di transito per tutti”

“Nella giornata di ieri ho avuto un lungo colloquio con la Direzione dei Lavori Pubblici e Infrastrutture della Regione Lazio sul tema della frana del costone tufaceo di Ceri. Già da diversi giorni, il tratto di strada interessato dal cedimento, è completamente interdetto al traffico pedonale e veicolare: questo sta comportando non pochi problemi alla viabilità cittadina ed un intervento concreto diventa sempre più non procrastinabile. Sempre ieri inoltre, la nostra Polizia Locale ha provveduto al posizionamento di nuovi new jersey e al rafforzamento della chiusura della strada: per motivi di sicurezza è fondamentale che venga rispettata l’ordinanza dirigenziale di divieto di transito. Confido ovviamente, nella sensibilità e nel senso di responsabilità di tutti”.

A renderlo noto è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, che dallo scorso 3 ottobre, giorno della frana causata dal maltempo, sta conducendo sopralluoghi e incontri con gli uffici e gli Enti proposti.

“Già nei giorni scorsi – aggiunge il Sindaco Gubetti – ho inviato una nota ufficiale alla Regione Lazio, nella persona dell’Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Lazio Manuela Rinaldi chiedendo all’Ente un provvedimento di massima urgenza che possa portarci quanto prima alla riapertura di una strada di collegamento importantissima per Cerveteri. Allo stesso modo, anche la Consigliera Regionale Michela Califano si è interessata immediatamente, chiedendo la convocazione di una Commissione urgente. La riapertura nel minor tempo possibile di questa strada è importantissima: sia per la viabilità locale sia in ottica futura, in particolar modo in vista dell’apertura dell’anno Giubilare, quando ci aspettiamo un numero importante di pellegrini in visita al Santuario Mariano di Ceri”.