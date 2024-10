E’ Fabrizio il ragazzo investito dal treno tra Marina di Cerveteri e Ladispoli

Stamattina il fratello aveva lanciato un appello sui social

E’ stata identificata la vittima travolta dal treno, nella mattina di ieri, tra Marina di Cerveteri e Ladispoli. Si tratta di Fabrizio, di lui si erano perse le tracce proprio da ieri come aveva scritto stamattina, in un appello lanciato sui social, il fratello.

Il ragazzo risultava non raggiungibile al telefono da ieri e i familiari avevano subito allertato i carabinieri. Sono propri i familiari che, attraverso i social, hanno confermato la terribile notizia. “La persona che nella giornata di ieri è stata investita dal Freccibianca tra Ladispoli e Marina di Cerveteri – scrive Maurizio – è purtroppo mio fratello”.

il giovane è stato riconosciuto, nel corso di questa mattina, dagli agenti del commissariato di Ladispoli. Commissariato che ora è al lavoro per cercare di capire se si sia trattato di un incidente o di un gesto estremo da parte del giovane.

“Ringraziamo di cuore – aggiunge – tutti quelli che hanno condiviso il post per le ricerche, i giornalisti e i comitati per le persone scomparse. Voglio svegliarmi da questo incubo – conclude – era ancora un ragazzino e non doveva andare così”.