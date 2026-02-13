Ladispoli, al via la XV edizione del Premio Letterario Nazionale “Alsium”: pubblicato il nuovo bando

Il mondo della cultura torna a guardare verso il litorale laziale. L’Associazione Culturale “Solidarietà Sociale” ha ufficialmente dato il via alla quindicesima edizione del Premio Letterario Nazionale “Alsium” Città di Ladispoli, pubblicando il nuovo bando e aprendo le iscrizioni per l’anno 2026, un traguardo che ne consolida il ruolo di assoluto rilievo nel panorama culturale italiano.

A testimoniare l’alto valore dell’iniziativa è la straordinaria carrellata di patrocini istituzionali che accompagnano il premio: dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Camera dei Deputati, passando per il Senato della Repubblica, il Ministero della Cultura e la Regione Lazio. Un riconoscimento che sottolinea l’impatto nazionale di un concorso capace di attrarre ogni anno opere da ogni angolo della Penisola.

Arrivare alla XV edizione non è solo un numero, ma un simbolo di continuità e passione, il Premio Letterario Nazionale “Alsium” Città di Ladispoli non si è mai fermato, dimostrando una resilienza fuori dal comune: anche durante l’anno dell’emergenza sanitaria, l’organizzazione ha saputo mantenere vivo il legame con gli autori organizzando la cerimonia di premiazione da remoto, garantendo la dignità letteraria e il merito anche nei momenti più difficili. Come da tradizione, il Premio si è sempre fregiato della presenza di ospiti d’onore di alto profilo (esponenti della cultura, del giornalismo e dello spettacolo), che conferiscono ulteriore lustro a una competizione che ogni anno alza l’asticella della qualità narrativa e saggistica. Le iscrizioni rimarranno aperte fino alla scadenza fissata per il 5 ottobre 2026. A coordinare la valutazione delle opere sarà una giuria di esperti presieduta da Francesca Lazzeri Direttore del Premio e composta da nomi noti della letteratura e del giornalismo, tra cui Carla Cucchiarelli, François Morlupi, Anna Pasquini e Maurizio Giannini. Mentre il 7 novembre sarà la data in cui verranno annunciate ufficialmente le nomination dei finalisti (5 finalisti per ogni categoria). Il 28

novembre 2026 è la data che è stata scelta per la cerimonia di premiazione. una giornata che si preannuncia “piena di sorprese”, i cui dettagli rimangono per ora avvolti nel mistero per mantenere alto il fascino dell’attesa.

Tutte le informazioni, i bandi completi e i moduli di iscrizione sono facilmente reperibili sul sito ufficiale premioletterariocittàdiladispoli.it. Inoltre, il bando è consultabile sui principali portali di settore come concorsiLetterari.com, concorsi-letterari.it, concorsiletterari.it e concorsiletterari.info. L’invito è rivolto a tutti gli autori: la quindicesima pagina del Premio Alsium aspetta di essere scritta.