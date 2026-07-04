Volanti Storici Ladispoli, il 25 luglio torna il grande appuntamento con la storia dell’automobile –

LADISPOLI – Cresce l’attesa per uno degli eventi più importanti dell’estate dedicati agli appassionati di motori. Sabato 25 luglio, l’associazione Volanti Storici Ladispoli, guidata daPasquale Carbone e da Fabio Ricca, darà vita alla quinta edizione del Raduno Auto d’Epoca, un appuntamento ormai diventato un punto di riferimento per collezionisti, famiglie e image0.jpegcuriosi provenienti da tutto il Lazio.

L’evento si svolgerà nel cuore della città, lungo Via Italia, trasformando il centro di Ladispoli in un vero museo a cielo aperto dove sarà possibile ammirare circa 100 auto storiche, simboli di un patrimonio automobilistico che continua ad emozionare generazioni di appassionati.

La giornata prenderà il via con l’accoglienza degli equipaggi in Piazza Falcone a Ladispoli, per poi proseguire con l’esposizione delle vetture e l’incontro con il pubblico. Ogni automobile racconterà una storia fatta di restauri, passione, sacrifici e ricordi, offrendo ai visitatori un viaggio attraverso decenni di storia dell’automobilismo.

L’obiettivo dei Volanti Storici Ladispoli non è soltanto esporre splendide vetture, ma soprattutto diffondere la cultura del motorismo storico e valorizzare il patrimonio automobilistico italiano. Ogni raduno rappresenta un’occasione per tramandare tradizioni, creare amicizie e coinvolgere anche i più giovani in una passione che continua a crescere anno dopo anno.

«Vogliamo regalare alla città una giornata speciale – spiegano gli organizzatori – dove le protagoniste saranno certamente le auto, ma soprattutto le persone. Il nostro desiderio è vedere famiglie, bambini e appassionati trascorrere insieme qualche ora tra sorrisi, racconti e tanta passione.»

Il raduno sarà inoltre un’importante occasione di promozione per Ladispoli, richiamando visitatori anche dai comuni limitrofi e contribuendo ad animare il centro cittadino durante il Festival della Maremma. La manifestazione si conferma così uno degli appuntamenti più attesi del calendario estivo locale.