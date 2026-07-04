Guiderà l’organismo territoriale che unisce le realtà di Cerveteri, Ladispoli e Santa Marinella

Riceviamo e pubblichiamo:

Il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa esprime grande soddisfazione per l’elezione all’unanimità di Chiara Pinzi a nuova Segretaria dei Giovani Democratici Tirreno, l’organismo territoriale che unisce le realtà di Ladispoli, Cerveteri e Santa Marinella. Un ringraziamento va al segretario uscente, Christian Matilli, per il lavoro svolto in questi anni. Insieme a lei è stata eletta una nuova direzione interamente under 30, che avrà il compito di affrontare gli appuntamenti politici ed elettorali dei prossimi anni: dalle politiche a Roma 2027, fino alle regionali del 2028.

Questo congresso – dichiarono i dem – rappresenta una tappa fondamentale che mette al centro il valore insostituibile della militanza e della formazione politica. L’elezione di Chiara Pinzi cresciuta politicamente sul territorio all’interno del PD e dei GD, e già attiva nel Consiglio Comunale dei Giovani, dimostra concretamente come l’investimento sulle nuove generazioni e sulle loro competenze sia l’unica strada percorribile per rinnovare la proposta politica.

Chiara Pinzi eletta alla guida dei GD Tirreno: “Uniti per le sfide del futuro”

“Ho visto nascere Chiara politicamente e sono orgogliosa di questo risultato” – dichiara Lucia Gaglione, Segretaria del PD di Santa Marinella e Santa Severa. “A nome mio e di tutto il circolo, va a lei e a tutte le ragazze e i ragazzi eletti nel direttivo un grande in bocca al lupo e l’augurio di buon lavoro. Avete dimostrato responsabilità e unità; ora è tempo di organizzarvi autonomamente per le prossime sfide. Non serve a nessuno una miniatura del PD, serve uno spazio aperto, vero e coraggioso. Mettetevi in gioco, perché al nostro territorio e al Paese serve una nuova classe dirigente preparata per dare voce alle speranze dei cittadini”.

In quest’ottica, a settembre ripartirà la Scuola di formazione politica del PD Lazio, un’opportunità preziosa e aperta a tutti i nostri giovani per acquisire gli strumenti necessari a

governare il futuro. Il Partito Democratico garantisce fin da ora il proprio totale e convinto sostegno ai Giovani Democratici del Tirreno nel nuovo percorso.

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