Andrea Scalella vola in finale nazionale nei 400 metri. Oggi a Caorle il sogno tricolore

Dopo i due splendidi titoli italiani Allievi conquistati a Grosseto il 27 e 28 giugno, arriva un altro risultato prestigioso. Andrea Scalella, ai Campionati nazionali Under 20 di Caorle, ha conquistato la finale nazionale nei 400 metri. Un risultato che lo inserisce tra i migliori Under 20 d’Italia, e che conferma il valore del percorso portato avanti in questi mesi.

A Grosseto erano arrivati due titoli italiani: nella 4×100 con Matteo Bafaro e nella 4×400 con Mattia De Santis. Ora, per Andrea Scalella, arriva la finale nei 400 metri. Oggi, domenica 5 luglio, Andrea proverà quindi a coronare il suo sogno.

Andrea Scalella vola in finale nazionale nei 400 metri. Oggi a Caorle il sogno tricolore

Dal vicesindaco Riccardo Ferri arriva un ringraziamento all’allenatrice Loredana Ricci e, soprattutto, ai ragazzi protagonisti di questi risultati. Ad Andrea Scalella va un grande bocca al lupo da parte di tutta Cerveteri.