A Campo di Mare arriva SeaHealing. Sport, mare e prevenzione per le pazienti oncologiche

La SupSchool Marina di Cerveteri di Roberta Mariani, Komen Italia, il Policlinico Gemelli e Onconauti uniscono le forze a Campo di Mare per un progetto che mette insieme sport, prevenzione e sostegno alle donne pazienti oncologiche. Il progetto si chiama SeaHealing, e porterà sulla spiaggia di Marina di Cerveteri tre mesi di attività e allenamenti gratuiti in mare, finanziati da Komen Italia e rivolti a donne pazienti oncologiche. L’obiettivo non è soltanto offrire mattinate di sport e benessere. Ma anche valutare quanto l’attività fisica e il contatto con l’ambiente naturale possano incidere positivamente sulle condizioni psicofisiche delle persone con malattie oncologiche.

Il progetto, nato lo scorso anno nell’Università di Pescara, prosegue quest’anno grazie al sostegno di Komen Italia e ha scelto Campo di Mare per dodici settimane di sport e mare. A darne notizia è stata la Sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti. Ricordando il percorso iniziato quattro anni fa con Roberta Mariani, quando nacque l’idea di una scuola di SUP sulla spiaggia di Marina di Cerveteri. Un presidio sportivo, ma anche un luogo di inclusione e comunità, che oggi diventa sede di un progetto sperimentale di ricerca.

La Sindaca ha rivolto un ringraziamento a Roberta Mariani e Davide Bonsignore, al professor Andrea Di Blasio dell’Università Gabriele D’Annunzio di Chieti-Pescara, alla dottoressa Claudia Maggiore del Centro di Terapia Integrata del Policlinico Gemelli. Oltre ai dottorandi e ai nutrizionisti che seguiranno il progetto. Un pensiero particolare è stato rivolto anche alle donne che parteciperanno a SeaHealing. Con l’augurio di tornare presto a volare libere. Di tornare a stare bene, di sconfiggere la malattia e ritornare presto ad una vita normale.