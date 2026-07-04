Nasce Onde Libere: la lista civica a sostegno di Gianluca Paolacci

Nasce a Cerveteri Onde Libere, una nuova lista civica a sostegno della candidatura a Sindaco di Gianluca Paolacci.

Il progetto nasce dalla volontà di dare voce ai cittadini dell’intero territorio comunale, dal centro alle frazioni, con particolare attenzione a Cerenova e Campo di Mare. La lista è composta da persone comuni, lavoratori, professionisti, giovani, famiglie e pensionati, unite dall’obiettivo di migliorare la qualità della vita della comunità.

Al centro del programma ci saranno ascolto, presenza e concretezza. Tra le priorità indicate figurano il decoro urbano, la sicurezza, la manutenzione delle strade, il verde pubblico, i servizi, i trasporti, lo sport, la cultura, il turismo, l’attenzione ai giovani, agli anziani, alle famiglie e la tutela degli animali.

Onde Libere punta inoltre a valorizzare le periferie del Comune, considerate una risorsa fondamentale per la crescita di Cerveteri. L’obiettivo dichiarato è quello di costruire quartieri più vivi, curati, sicuri e dotati di maggiori servizi.

La lista ha scelto di sostenere Gianluca Paolacci riconoscendone, prima ancora delle qualità politiche, quelle umane: disponibilità, concretezza, capacità di ascolto e attenzione verso tutto il territorio comunale.

A meno di un anno dalle prossime elezioni comunali, il progetto è già avviato: sono sedici le persone attualmente impegnate nella costruzione della lista, con l’obiettivo di completare il gruppo con altre otto candidature.

Onde Libere si presenta come una realtà aperta al confronto e alla partecipazione, pronta ad accogliere idee, proposte e cittadini interessati a contribuire alla costruzione del programma.

“Vogliamo costruire una Cerveteri più vicina ai cittadini, dove ogni voce venga ascoltata e ogni problema affrontato con serietà. Per noi la politica non è fatta di promesse, ma di presenza, impegno quotidiano e amore per il territorio”, spiegano dalla lista.