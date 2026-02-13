Conclusi gli interventi urgenti di messa in sicurezza. Restano limitazioni temporanee per pedoni e velocità

Bracciano, Via Claudia riapre al traffico dopo il maltempo –

È stata riaperta al transito veicolare Via Claudia, arteria strategica per la viabilità di Bracciano, chiusa nei giorni scorsi a seguito del violento evento meteorologico che aveva provocato frane e smottamenti lungo il tracciato.

La decisione è arrivata al termine degli interventi urgenti di messa in sicurezza, eseguiti per ridurre il rischio e consentire il ripristino della circolazione in tempi rapidi. I lavori hanno interessato in particolare la stabilizzazione del terreno e la messa in sicurezza delle alberature, ritenute prioritarie per la tutela di automobilisti e residenti.

Permangono tuttavia limitazioni temporanee al transito pedonale, necessarie fino al completamento degli interventi di sistemazione del marciapiede, come previsto dalle prescrizioni tecniche. Sono inoltre in vigore limiti di velocità lungo il tratto interessato, che resteranno attivi fino alla realizzazione delle opere definitive, programmate nelle prossime settimane.

«Abbiamo lavorato in sinergia per riaprire nel più breve tempo possibile una strada fondamentale per la città», ha spiegato il sindaco Marco Crocicchi, sottolineando l’importanza della collaborazione tra amministrazione, uffici tecnici e soggetti coinvolti negli interventi.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Comune di Manziana per il supporto e la disponibilità dimostrati durante l’emergenza, oltre che alla Polizia Locale e alle associazioni di Protezione Civile, impegnate nelle operazioni di assistenza e presidio del territorio.

La riapertura di Via Claudia segna un passaggio importante verso il ritorno alla normalità dopo l’ondata di maltempo, in attesa del completamento degli interventi strutturali definitivi che metteranno in sicurezza l’area nel lungo periodo.