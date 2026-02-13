Ladispoli, in Biblioteca lettura pubblica e incontro dedicato al poeta Gabriele Galloni –

L’Amministrazione comunale informa che, presso la Biblioteca di Ladispoli si svolgerà la conferenza “LA VITA BREVE E LA VOCE ETERNA. Lettura pubblica di Gabriele Galloni“, giovedì 19 febbraio alle ore 16:30.

L’incontro, a cura dei professori Simone Bulleri e Dario Pisano, è dedicato alla scoperta e conoscenza del poeta Gabriele Galloni, una delle voci più originali e significative della poesia contemporanea, purtroppo prematuramente scomparso, dal talento unico per produzione e sensibilità, che ha lasciato una voce eterna nel mondo della scrittura. Gli studenti Francesco Masi ed Erika Campardo, dell’IIS Da Vinci di Fiumicino, leggeranno alcune poesie tratte dalle sue raccolte permettendoci di sentire il mondo del poeta, nel quale saremo immersi e coinvolti emotivamente. Prima e dopo la presentazione i relatori si intratterranno in dibattito con il pubblico e risponderanno alle eventuali domande e curiosità.

La conferenza sarà anche l’occasione per consegnare la targa del Premio “Lara Calisi – Carattere di Donna” alla mamma di Gabriele, Irma Bacci, di cui è stata insignita nel corso della XIV edizione del Premio letterario Nazionale Alsium tenutasi a novembre scorso, riconoscimento dovuto al grande lavoro che sta portando avanti in nome del figlio e dell’amore per la scrittura e la poesia.