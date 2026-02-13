Il Sindaco Gubetti: “Un viaggio allegorico in giro per il mondo senza dimenticarci delle nostre radici”

“Viaggio tra i grandi festival del Mondo”: svelato il tema della sfilata dei carri della Sagra dell’Uva 2026 di Cerveteri –

“È iniziata ufficialmente una nuova avventura: quella della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti 2026! È stato emozionante vedere tutti i rappresentanti dei nostri Rioni riuniti per scoprire il tema della prossima sfilata dei carri allegorici: “Il Mondo in Festa: Viaggio tra i Grandi Festival”!

La sfida è lanciata e la creatività è già in fermento. Non vediamo l’ora di vedere come i nostri maestri carristi interpreteranno i ritmi e i colori dei festival più belli del pianeta.

Un grande in bocca al lupo ai protagonisti di questa sfida, al cuore pulsante delle nostre feste, ovvero i Rioni: Garbatella, Madonna dei Canneti, Boccetta, Casaccia, Fornace, Fontana Morella e San Pietro.

Un grazie di cuore per il coordinamento e la passione all’Assessore ai Rioni Manuele Parroccini, all’Assessora alla Cultura Francesca Cennerilli e a tutto l’Ufficio Cultura per il lavoro instancabile dietro le quinte. Cerveteri si prepara a viaggiare nel mondo, senza dimenticare le proprie radici. Il viaggio che ci porterà alla 63esima edizione della Sagra dell’Uva, è iniziato! Buon lavoro a tutti!”

A dichiararlo è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, a margine della riunione tenutasi nella serata di ieri, giovedì 12 febbraio, all’interno della Sala Giunta del Municipio, durante la quale l’amministrazione ha svelato ai rionali il tema della prossima sfilata dei carri.