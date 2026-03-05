Il docente Marco Mellace, insegnante all’ISS Luca Paciolo di Bracciano e noto su YouTube come Flipped Prof, racconta come una ricostruzione digitale nata quasi per prova abbia superato le 420 mila visualizzazioni diventando un punto di riferimento per la didattica della storia antica

La Ziggurat più famosa del web: il progetto 3D di Flipped Prof conquista studenti e docenti –

di Marco Di Marzio

Una ricostruzione digitale nata quasi per esperimento è diventata, con il tempo, una delle rappresentazioni della Ziggurat più viste e condivise sul web. A realizzarla è Marco Mellace, insegnante di sostegno presso l’ISS Luca Paciolo di Bracciano, conosciuto online con il soprannome di Flipped Prof.

Il docente è anche autore di un canale YouTube dedicato alla didattica innovativa e alla ricostruzione storica digitale, che oggi conta 59.900 iscritti, 3.098 video pubblicati e oltre 17,9 milioni di visualizzazioni complessive.

Tra i contenuti più apprezzati spicca proprio il lavoro dedicato alla Ziggurat di Ur, articolato in tre video che insieme hanno superato le 420.000 visualizzazioni. Un risultato sorprendente per un progetto che, nelle intenzioni iniziali, doveva essere soltanto una prova tecnica.

«Realizzai questo lavoro nel 2019 quasi come un test», racconta Mellace. «Era una preparazione per un progetto più grande, la ricostruzione della città di Ur».

Per mesi la struttura della ziggurat rimase sul suo piano di lavoro digitale: una modellazione tridimensionale basata sulle principali ipotesi ricostruttive della Ziggurat di Ur. Solo successivamente Mellace decise di arricchire l’ambiente con alcune piccole abitazioni circostanti, così da rendere la scena più suggestiva e vicina a quella che poteva essere l’antica città mesopotamica.

Il passo successivo fu la realizzazione del video, pubblicato in due versioni, italiana e inglese, accompagnato da una musica evocativa. A questo si aggiunse poco dopo un secondo contenuto più descrittivo. Nel tempo, questi materiali hanno iniziato a circolare tra studenti, docenti e appassionati di storia antica, diventando sempre più popolari.

«Non avrei mai immaginato che questa ricostruzione, nata come semplice prova, sarebbe diventata così famosa», spiega il docente.

Il successo è stato tale che YouTube ha segnalato più volte casi di riutilizzo non autorizzato dei video, caricati da altri utenti sui propri canali.

La ziggurat rappresentata da Mellace è quella che nei libri di storia viene comunemente associata alla Ziggurat di Ur-Nammu, uno dei simboli più noti dell’architettura mesopotamica e una delle immagini più diffuse nell’immaginario collettivo quando si parla di civiltà sumera.

Con il tempo, il modello tridimensionale non è rimasto un progetto isolato. È stato infatti integrato in ricostruzioni più ampie, come la ricostruzione completa della città di Ur, molto utilizzata in ambito didattico. Una versione parzialmente modificata compare anche nella più recente ricostruzione del palazzo della città di Uruk.

Un esempio concreto di come le tecnologie digitali possano diventare strumenti efficaci per insegnare la storia, rendendo visibili e comprensibili luoghi e architetture appartenenti a civiltà lontane nel tempo.

E proprio questo è l’obiettivo del lavoro di Flipped Prof: portare la storia dentro le aule – e sugli schermi – attraverso immagini, modelli e ricostruzioni capaci di far rivivere il passato.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=0UqaAkYjF9s&t=9s