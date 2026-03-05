Il 9 marzo alla Sala Santa Cecilia artisti e orchestra uniti per sostenere la ricerca sui tumori ad alta mortalità promossa dalla Fondazione Giovanni Scambia

“Note di Luce”, la musica che diventa solidarietà: grande serata all’Auditorium di Roma –

di Marco Di Marzio

Una serata in cui la musica incontra la solidarietà e diventa strumento concreto di speranza. È questo lo spirito di “Note di Luce – Quando la musica illumina”, l’evento speciale organizzato dalla Fondazione Giovanni Scambia che si terrà il 9 marzo 2026 alle ore 20 presso la Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica di Roma.

A guidare il pubblico in questa serata speciale saranno Carlo Conti e Annalisa Manduca, che presenteranno uno spettacolo ricco di emozioni, musica e testimonianze. Sul palco si esibirà la Banda della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Maurizio Billi, protagonista di un programma musicale pensato per accompagnare le performance di numerosi artisti della scena italiana.

Tra gli ospiti attesi figurano Arisa, Bianca Atzei, Serena Autieri, Gigi D’Alessio, Federico Paciotti, Angelica Stuppia, Paola Turci e Michele Zarrillo, che hanno scelto di partecipare all’iniziativa per sostenere la missione della fondazione: promuovere la ricerca scientifica e migliorare le cure nell’ambito dei tumori ad alta mortalità.

L’evento rappresenta un importante momento di sensibilizzazione e raccolta fondi, ma anche un’occasione per dimostrare come arte e solidarietà possano unirsi per generare un impatto reale nella lotta contro le malattie oncologiche.

Gli organizzatori sottolineano come la partecipazione di artisti e istituzioni testimoni una forte volontà collettiva di sostenere la ricerca scientifica e offrire nuove prospettive ai pazienti e alle loro famiglie.

Per informazioni sulle modalità di partecipazione e sostegno all’iniziativa è possibile chiamare il numero 06.35340530 (premendo il tasto 2) oppure scrivere su WhatsApp al 333.5654326.

Una serata di musica, emozione e impegno civile: perché, come suggerisce il titolo dell’evento, la musica può davvero illuminare il futuro.