La sindaca Gubetti ringrazia i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri per il loro impegno durante l’emergenza incendi

Nella seduta di apertura del Consiglio comunale, la sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti, ha voluto dedicare un momento speciale per ringraziare i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile della città. Con un gesto di grande riconoscenza, ha invitato in aula alcuni di loro per esprimere pubblicamente la propria gratitudine per il lavoro svolto durante l’emergenza incendi che ha colpito la città.

“Grazie, infinitamente grazie, ragazzi!”, ha esclamato la prima cittadina, sottolineando l’importanza del contributo di questi uomini e donne che, per oltre dieci ore, hanno affrontato una giornata drammatica per Cerveteri. La sindaca ha evidenziato come il loro impegno e la loro dedizione siano stati fondamentali nel fronteggiare un evento così difficile, mettendo in ginocchio la città e dimostrando un grande spirito di solidarietà e coraggio.

Nella foto condivisa sui social, si vede solo una minima parte dei volontari impegnati durante l’emergenza: molti altri hanno partecipato attivamente, e la sindaca ha espresso il desiderio di incontrarli tutti al più presto per ringraziarli ufficialmente e far conoscere a tutta la comunità i volti di questi uomini e donne che, in una giornata così complessa, non hanno mai mollato.

Un gesto di riconoscenza che testimonia l’importanza del lavoro volontario e della collaborazione tra istituzioni e cittadini in momenti di crisi. La sindaca Gubetti ha concluso il suo intervento con un sentito ringraziamento a tutti i volontari, sottolineando che il loro impegno rappresenta un esempio di grande valore per tutta la comunità di Cerveteri.