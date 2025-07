Carmelo Travaglia: “In Aula si porta rispetto e non si mangiano pop-corn: ennesimo atteggiamento vergognoso del Consigliere Piergentili”

Il Presidente del Consiglio comunale: “Non è mia intenzione espellere i Consiglieri comunali dall’Aula, ma il rispetto del Regolamento e l’educazione sono fondamentali”

Riceviamo e pubblichiamo:

“L’Aula Consiliare è un luogo che merita rispetto ed educazione, non è un luogo dove fare show comici o azioni irrispettose verso la Presidenza, il Sindaco e gli altri colleghi d’aula. Rivendico pertanto con orgoglio e convinzione la decisione, presa a malincuore, di aver dovuto espellere il Consigliere Luca Piergentili dalla seduta del Consiglio comunale di ieri e segnarlo dunque, nel pieno rispetto del vigente Regolamento, assente. Auspico, nel solo interesse della città e del corretto svolgimento dei lavori d’aula, che non vi sia più la necessità di dover ricorrere a provvedimenti simili in futuro”. A dichiararlo è Carmelo Travaglia, Presidente del Consiglio comunale di Cerveteri.

“Ci tengo a precisare un aspetto fondamentale – spiega Carmelo Travaglia – il ruolo del Presidente del Consiglio comunale è quello di garantire l’avvio della seduta e il suo corretto svolgimento, che deve avvenire in maniera pacata, educata, rispettosa del regolamento, delle figure istituzionali presenti e dei cittadini, sia quelli presenti in Aula sia quelli collegati da casa. Il Consigliere Piergentili ha nuovamente infranto ogni regola di buon senso, insistendo nel voler fare delle comunicazioni iniziali che non gli erano state autorizzate in quanto poste in maniera non esatta, mangiando pop-corn con sguardi, espressioni e frasi provocatorie, non rispondendo ai richiami più volte fatti e continuando con le sue numerose intemperanze nonostante la prima ammonizione verbale. Solamente dopo nuove ed inaccettabili esternazioni ingiuriose da parte del Consigliere comunale Piergentili, non nuovo a show indegni, ho provveduto alla sua espulsione”.

“Il mio invito a tutti i Consiglieri – conclude il Presidente Carmelo Travaglia – è quello di assumere un comportamento sempre rispettoso. Come Presidente, sarò sempre garante dei diritti di tutti i gruppi e di tutti i Consiglieri. Tutti hanno sempre avuto e avranno spazio e parola, ma solo, sempre ed esclusivamente nel rispetto del Regolamento del Consiglio Comunale e delle regole dell’educazione politica e personale”.