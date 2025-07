Riceviamo e pubblichiamo

“Apprendiamo che il gruppo Città Futura – Anno Zero, comunica la propria fuoriuscita dalla maggioranza del Comune di Cerveteri. Le motivazioni addotte, non lasciano spazio a ripensamenti in quanto si sono dimessi anche l’Assessore Battafarano, e la Capo di Gabinetto Appetiti.

Il GT M5S di Cerveteri, nel prendere atto di tale decisione, letto con attenzione il comunicato stampa del gruppo Città Futura – Anno Zero, nel quale specificavano con grande chiarezza le ragioni che hanno portato a tale determinazione, esprime la propria preoccupazione per il prosieguo dei lavori dell’amministrazione del Comune di Cerveteri, in presenza di tali defezioni. Auguriamo buon lavoro al gruppo Città Futura – Anno Zero che da diversa posizione, come testualmente dichiarato, saranno “liberi da logiche di potere che non ci appartengono.”

Gruppo Territoriale M5S Cerveteri

Cordiali saluti

Il Rappresentante GT M5S Cerveteri

Attilio Di Maio