Santa Marinella, il PD: “Lavorare oggi per costruire il domani” –

“Per una città sempre più a misura d’uomo, che guarda al domani, il Partito Democratico di Santa Marinella e di Santa Severa porta avanti le proprie attività politiche volte alla crescita del territorio.”

A renderlo noto è lo stesso circolo dem di Santa Marinella, che in un comunicato diffuso afferma inoltre:

Partecipazione civica, tutela della persona e ascolto del cittadino sono i principi che muovono l’impegno della sezione “Nilde Iotti” verso il raggiungimento di risultati concreti.

“Il nostro lavoro per Santa Marinella – dichiara la segretaria di circolo Lucia Gaglione – è quotidiano, radicato e spinto nel desiderio di costruire una comunità più solida e coesa. Crediamo fermamente che il dialogo e la collaborazione tra cittadini e forze politiche siano la chiave per affrontare le sfide che attende nel futuro la nostra città.”

Sostenendo l’attuale Amministrazione Comunale, con il contributo del Partito Democratico, ben rappresentato in maggioranza, dall’assessore Andrea Amanati e dalla consigliera Paola Fratarcangeli, molto si sta facendo localmente in materia di lavori pubblici, sicurezza, viabilità, marketing territoriale, manutenzione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale.

Solo negli ultimi mesi, sono state realizzate alcune importanti asfaltature, la nuova illuminazione stradale, la riqualifica delle scuole, la segnaletica stradale, la pulizia dei fossi e in chiave strategica partiranno i lavori del Ponte Valdambrini.

Importanti progressi sono attesi anche con la ripresa degli scavi di Castrum Novum, che promettono nuove scoperte significative, dove è previsto il completamento del centro visite. A questo ben si collega la realizzazione della pista ciclabile che collegherà il Porto di Civitavecchia al Castello Odescalchi, rendendo la costa più accessibile e valorizzando ancor più il Parco Archeologico Urbano di Castrum Novum.

Importanti sono anche i progetti che saranno presentati per il recupero archeologico del Ponte Romano e della villa delle Grottacce, oltre a iniziative di marketing per promuovere le nostre eccellenze.

Ponendo al centro temi quali la tutela del paesaggio e del patrimonio locale, il Circolo PD ribadisce che il Castello di Santa Severa deve essere valorizzato e posto all’interno di un progetto di ampio respiro che coinvolga più direttamente l’Amministrazione comunale con la sottoscrizione della nuova convenzione.

In materia di ambiente, come PD vogliamo proporre campagne di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e sull’importanza delle nostre risorse naturali, anche ricorrendo all’organizzazione di giornate ecologiche atte alla pulizia del territorio, con l’obiettivo di preservare la bellezza di Santa Marinella e garantire sostenibilità alle nuove generazioni.

Ma ciò non basta, poiché è necessario un miglioramento del servizio di cura della città, al fine di permettere all’Amministrazione stessa risposte ancora migliori per un realtà in costante evoluzione.

Nel campo delle politiche sociali, abbiamo promosso iniziative di supporto alle fasce più deboli della popolazione, continueremo prossimamente con eventi simili volti a sostenere le associazioni locali di settore.

L’obiettivo del PD è quello di continuare il suo percorso attraverso un confronto aperto democratico e costruttivo, confermando la propria vocazione di essere al servizio delle persone.

Impegnato insieme alle altre forze progressiste nel costruire il futuro comunale e l’alternativa al governo nazionale di destra espresso in politiche fatte di paura, insicurezza e lontane dai bisogni reali, le prossime iniziative in cantiere del circolo tratteranno temi fondamentali quali diritti sociali, casa, lavoro, sanità, sicurezza e giustizia, Europa e Pace.

Il primo evento in calendario, “diritti connessi, costruiamo l’alternativa di governo, ripartiamo dai territori”, è in programma il 9 luglio, alle 18:30 al Porto turistico.