In auto scende la scalinata di Trinità dei Monti

Alla guida un 81enne. Intervento dei vigili del fuoco

Nella notte di oggi, alle ore 04:30 circa, la sala operativa del comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha coordinato un intervento di grande rilevanza per la sicurezza e la tutela del patrimonio urbano. La Squadra 1/A della Sede Centrale, con il supporto dell’Autogru della Sede della Rustica e del Carro Crolli, è stata inviata sul luogo di un incidente insolito: una vettura che, per cause ancora da accertare, aveva percorso un tratto della celebre scalinata di Trinità dei Monti.

A bordo dell’autovettura, una persona di 81 anni, che fortunatamente non ha riportato traumi o contusioni. Il personale dei Vigili del Fuoco, intervenuto prontamente, ha verificato le condizioni dell’uomo e ha proceduto al recupero del veicolo. Per evitare ulteriori danni alla storica scalinata, sono state utilizzate delle tavole di legno posizionate sui gradini, garantendo così un intervento sicuro e rispettoso del patrimonio artistico e architettonico.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Urbana di Roma Capitale, che hanno collaborato nelle operazioni di gestione dell’area e di sicurezza pubblica. L’autovettura è stata rimossa in modo controllato, consentendo il ripristino della normale circolazione e la tutela di uno dei simboli più iconici della città eterna.

L’intervento si inserisce tra le numerose operazioni di emergenza gestite quotidianamente dai Vigili del Fuoco di Roma, impegnati a garantire la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia del patrimonio storico e culturale della Capitale.