Cerveteri: grande successo del Tyrsenia Sporting Club al Trofeo Lazio giovanissimi coppa d’estate 2025

Cerveteri: grande successo del Tyrsenia Sporting Club al Trofeo Lazio

Domenica 15 giugno, a Velletri, si è svolta una delle competizioni più attese del calendario giovanile, il Trofeo Lazio giovanissimi coppa d’estate 2025, al suo esordio ufficiale in ambito Fijlkam — l’unica federazione riconosciuta dal CONI nel settore delle arti marziali.

Il Tyrsenia Sporting Club ha partecipato con entusiasmo, portando a casa un risultato straordinario: su 12 atleti in gara, i giovani allenati dagli insegnanti Antonio Altieri e Cristiano Negroni hanno conquistato ben 10 medaglie. In particolare, sono arrivati 3 ori, 3 argenti, 4 bronzi e 2 quinti posti, dimostrando un livello di preparazione e determinazione davvero notevole.

La competizione, lunga e impegnativa, era riservata alle categorie under 14, under 12, under 10 e under 8, con circa 60 società partecipanti e oltre 750 atleti in gara. Un vero e proprio banco di prova per i giovani talenti del parakarate, tra cui si è distinto anche il piccolo Stefano, al suo esordio nel settore.

Il maestro Antonio Altieri ha commentato con entusiasmo: «È stata una gara faticosa ed estenuante, ma ricca di soddisfazioni. I nostri ragazzi si sono confrontati con coetanei di ottimo livello, dimostrando grande impegno e spirito di squadra. Sono molto orgoglioso dei risultati ottenuti e delle prestazioni dei nostri atleti. Nuove sfide ci attendono a partire da settembre, e saremo pronti ad affrontarle. Avanti così!»