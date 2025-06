Calcio in lutto, è morto Lelio Petronilli

Storico allenatore di Civitavecchia. Aveva 82 anni

Oggi una triste notizia per il calcio Santamarinellese, Lelio Petronilli noto allenatore civitavecchiese ci ha lasciato. Grande atleta, grande allenatore e umanamente una gran bella persona. Nella stagione 1989/1990 con il Santa Marinella si classifico al 3’ posto facendoci ottenere il ripescaggio nel nuovo format del campionato di promozione, nella stagione 2004/2005 da allenatore in seconda affiancò sempre a Santa Marinella mr. Ugo Fronti. Lelio era un amico del Santa Marinella e dei suoi tifosi, spesso lo trovavi in tribuna a seguire la squadra, spesso consigliava calciatori da prendere, che puntualmente rispettavano il valore da lui descritto. Lo vogliamo ricordare quando da allenatore prima degli allenamenti e talvolta dopo, capitava al circolo dell’Unione Sportiva per giocare a briscola con i dirigenti o con i tifosi. Persona semplice, dalla battuta pronta anche con gli stessi calciatori alla maggior parte dei quali gli dava un soprannome. Non faceva distinzioni di di ruolo e spesso si intratteneva con i tifosi per parlare della squadra. Alla famiglia Petronilli, le piu’ sentite e sincere condoglianze. Lelio sei nella nostra storia.

Così in una nota l’ASD SANTA MARINELLA 1947