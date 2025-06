Statua del bacio a Santa Marinella, l’opposizione: “Per il posizionamento all’interno del porto sono stati ascoltati i pescatori?”

“Si amministra la città con superficialità, favoleggiando di benefici per il turismo e risvolti economici che non appaiono dimostrabili”

“Da tempo ci stavamo interrogando sulla sorte della Statua del Bacio, dopo che la Porto Romano aveva negato la disponibilità dell’area sulla quale avrebbe dovuto essere collocata. Ci eravamo spinti, addirittura, a suggerirne la collocazione in una location centralissima e di estremo interesse per santamarinellesi e visitatori come la Passeggiata, dal momento che il Primo Cittadino ne ha ripetutamente certificato, a piena voce ed a mezzo stampa, la regolarità e la messa in sicurezza. Consiglio del tutto disatteso, chissà come mai!”

“Per settimane, ininterrottamente, sull’argomento è caduto un silenzio tombale fino al 14 giugno, data in cui, fragoroso come un temporale d’estate, è comparso un nuovo comunicato stampa in cui il Sindaco annuncia l’imminente arrivo dell’opera in questione. Dunque, tutto appare risolto, non si sa come, superata ogni incomprensione con la società che gestisce il Porticciolo e, dopo un bel sopralluogo alla presenza del Sindaco, del Presidente Minghella, del Consigliere Rosa, dell’Avv. D’Amelio per la Porto Romano e del Comandante dell’Ufficio Locale della Capitaneria di Porto, ecco la straordinaria decisione: piazzare la statua all’interno del porto, in una zona delimitata nei pressi della darsena dei pescatori”.

“Ma quando questa folgorante decisione veniva presa, dov’erano i pescatori? Qualcuno si è premurato, forse, di sentire il loro parere? Di tenere in considerazione le osservazioni di coloro che, nel Porticciolo di Santa Marinella, ci vivono e lavorano tutto l’anno? Si, i pescatori, proprio quelli che con le loro barche ormeggiate nel porto, ogni mattina prendono il largo non per fare una gitarella sotto il sole cocente della bella stagione, ma per guadagnare il pane quotidiano da portare a casa. Non cittadini qualsiasi, non turisti per caso, non residenti estivi interessati ai selfie all’ombra della statua, sullo sfondo del Castello, da postare sui social per qualche like in più. Qualcuno ha chiesto loro se la collocazione di quest’opera e le manifestazioni ad essa collegate avrebbero potuto arrecare disagio alla loro attività? Sembrerebbe di no”.

“Quello che appare evidente, ancora una volta, è che si amministra Santa Marinella con superficialità, favoleggiando di benefici per il turismo e risvolti economici che, allo stato attuale, non appaiono dimostrabili, rischiando nei fatti di rendere più disagevole la vita e l’attività di quella categoria di lavoratori che ha solo la pesca come unica fonte di reddito e delle foto con lo sfondo suggestivo non sa cosa farsene”.

I gruppi consigliari Lista Civica Fiorelli Sindaco; Forza Italia; Fratelli d’Italia e Noi Moderati