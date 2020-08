Condividi Pin 1 Condivisioni

I due consiglieri disertano la seduta di consiglio convocata per rispondere alle loro interrogazioni

La rabbia di Pascucci: “ennesima brutta figura di Orsomando e De Angelis” –

I consiglieri Orsomando e De Angelis non si sono presentati questa mattina alle 11 per la riunione di Consiglio organizzata per rispondere alle loro interrogazioni.

“Come era prevedibile – scrive Pascucci in una nota – non si sono presentati. Così come non era presente in Aula nessun membro delle opposizioni con le sole eccezioni di Maurizio Falconi ed Alessandro Magnani, che ringrazio”.

Il sindaco non ci va leggero e parla di bugie raccontate ai cittadini di Cerveteri: “avendo necessità di lasciare l’Aula per un altro impegno (alla conclusione del consiglio comunale del 30 luglio scorso. N.d.r.), ho preso la parola, spiegando la situazione e avendo da tempo le risposte pronte per le loro interrogazioni, mi sono offerto di fornirgliele immediatamente in via scritta e poi di affrontarle eventualmente di nuovo al prossimo Consiglio comunale.

I due Consiglieri, su intervento del Consigliere Aldo De Angelis, hanno rifiutato di avere le risposte in forma scritta.

E questo non deve sorprendere visto che probabilmente non erano e non sono davvero interessati alle risposte, ma soltanto al solito teatro mediatico, che credono possa nascondere la loro inadeguatezza e impreparazione”.

“Ma i due Consiglieri – prosegue Pascucci – invece di ringraziare e dimostrarsi interessati a ricevere le risposte, hanno preferito fare una bagarre sulla stampa e sui social.

Non soltanto: hanno scritto una delirante diffida al Presidente del Consiglio di fatto “accusandolo” di non avere comportamenti “super partes”, proprio per aver convocato questa seduta (che ricordo essere stata organizzata proprio per loro).

E poi, come ciliegina sulla torta, non si sono presentati in Aula, né si sono connessi via internet (modalità consentita), rinunciando quindi ad avere le risposte alle interrogazioni (a loro dire, importantissime e fondamentali per la città)”.



Il sindaco conclude che il Presidente del Consiglio comunale Carmelo Travaglia ha immediatamente convocato una nuova “question time” per martedì 11 agosto alle ore 12:00.