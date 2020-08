Condividi Pin 1 Condivisioni

Ladispoli, Ardita lascia la Presidenza della commissione urbanistica

“Da oggi lasco il mio incarico da Presidente della commissione urbanistica del comune di Ladispoli, in ragione del fatto che non sono stato informato della misteriosa trasformazione dellìex Hotel Mexico e di quanto è accaduto nel terreno adiacente le “Poste” di via Caltagirone, nel quale stanno sorgendo diverse costruzioni – incala arrabbiato Giovanni Ardita – La mia scelta, in effetti, è figlia di alcune mie considerazione che , alla luce dell’incarico che ricoprivo, ritengo siano legittime. Per questo non ho esitato a scegliere la via delle dimissioni dal mio incarico, del quale non sono state mai chiamato a sopraintendere , e questo mi ha obbligato ad assumere una posizione che rispecchia i miei principi ei valori della politica sana che piace a me”. Io ho creduto dal primo giorno sul grando cambiamento, che purtroppo non si è concretizzato.

Giovanni Ardita

Consigliere Comunale FDI

Comune di Ladispoli