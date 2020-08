Condividi Pin 1 Condivisioni

Intervenute sul posto due squadre dei VVFF e un’autocisterna

Auto in fiamme in Via Fieramosca: fumo e poca visibilità –

Due automobili in fiamme a Roma in Via Ettore Fieramosca: l’intervento dei Vigili del Fuoco è iniziato poco prima delle 14:00.

Sul posto due squadre e un'autobotte del Comando Provinciale di Roma.







Le fiamme in poco tempo hanno raggiunto anche le sterpaglie laterali causando fumo e poca visibilità.