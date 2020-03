Condividi Pin 25 Condivisioni

Sei volontari impegnati nei controlli dei passeggeri all’aeroporto di Fiumicino

La Protezione Civile La Fenice attiva per l’emergenza Coronavirus – La Protezione Civile La Fenice di Ladispoli è stata attivata dalla Regione Lazio per l’emergenza Covid-19, sei volontari sono impegnati nei controlli dei passeggeri all’aeroporto di Fiumicino. I volontari che non saranno impegnati con la Regione, rimarranno a disposizione della popolazione presso la sede di Cia Castellammare di Stabia, 8, per dilungare la giusta informazione secondo le linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si invitano tutti a seguire le più elementari norme igieniche.