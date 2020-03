Condividi Pin 0 Condivisioni

Da oggi inizio delle operazioni di riqualifica

Cerenova, iniziati i lavori a “Parco Vannini” – Da oggi sono iniziati i lavori necessari per la sistemazione dei giochi. Parco chiuso mediante ordinanza per consentire i lavori necessari. Occorrono interventi per realizzare la pavimentazione antitrauma su cui saranno posizionati i giochi.