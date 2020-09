Share Pin 5 Condivisioni

In Piazza Trieste venerdì dalle ore 18

La Nature Education regala porta cicche per sensibilizzare i fumatori

di Beatrice Pucci

Dopo i molteplici interventi a capo della Nature Education, che non si è mai fermata e che anzi nel corso dell’estate ha raddoppiato i controlli anti covid su tutto il territorio santamarinellese, con il ‘#covidtrash’ e non solo, l’Associazione scende in Piazza per sensibilizzare ancora una volta tutti i fumatori.

Sono tanti, troppi oramai, i mozziconi di sigaretta abbandonati a terra, sparsi ovunque e non è possibile dover fare i conti con questo quadro che sempre più zozzoni dipingono con la loro ignoranza. E’ per questo motivo che venerdì 18 settembre, l’Associazione sarà in Piazza Trieste con il suo stand ecosostenibile per ricordare a tutti quanto sia importante l’ambiente che ci circonda.

“Forza ragazzi, regaliamo 50 porta cicche – annuncia la Squadra sui social – Inoltre sarà spiegata la particolarità del Seabin. Ma non è tutto, per chi vorrà sarà possibile dare la propria adesione al World Cleanup Day, intervento di pulizia che si svolgerà sabato 19 settembre.

Il mozzicone di sigaretta è il rifiuto più diffuso al mondo e allo stesso tempo uno dei più inquinanti, i marciapiedi e le spiagge pullulano di essi, unisciti a noi e diciamo insieme: BASTA!”