La mamma di Marco ringrazia anche i suoi avvocati per tutta la vicinanza e l’affetto mostrati in questi anni

Caso Vannini, mamma Marina “Soddisfatti delle richieste del PG”

Si è appena conclusa l’udienza di secondo grado per l’omicidio di Marco Vannini, udienza che ha visto il PG chiedere 14 anni per tutta la famiglia Ciontoli. In subordine il pg ha chiesto per i figli e la moglie di Ciontoli di valutare l’ipotesi di concorso anomalo in omicidio, in base all’articolo 116 del codice penale, e condannarli alla pena di 9 anni e 4 mesi di reclusione Soddisfatti i genitori di Marco, intervistati all’uscita della Corte d’Appello.

