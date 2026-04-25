I Verdeazzurri sul campo del Duepigreco dovranno almeno pareggiare: i loro avversari vincere

Sarà domenica la gara per festeggiare la salvezza del Cerveteri –

Cerveteri è atteso dal Duepigreco, domenica alle 10.30.

E non saranno solo i verdeazzurri: sugli spalti anche un nutrito numero di tifosi, pronti a festeggiare la salvezza.

“Non dobbiamo prenderla sottogamba – dice il tecnico Olmi –, è una partita che loro si giocheranno con il coltello tra i denti. A noi basterebbe un pareggio, a loro no”.

“Sono costretti a vincere – prosegue –, daranno il cento per cento per vincere. Mi aspetto un Cerveteri determinato a fare bene.

Ci vorrà la stessa intensità di domenica scorsa, quando si è vista una squadra di carattere, motivata e senza paure” – ha concluso il CT etrusco.