Cerveteri, encomio per il Sottocapo Cordisco

Riconoscimento per l’impegno profuso negli anni in servizio presso l’ufficio di Ladispoli

Il Sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci, ha voluto encomiare il Sottocapo Stefano Cordisco per l’impegno profuso negli anni in servizio presso l’ufficio Locale Marittimo di Ladispoli. In occasione del suo trasferimento, il primo cittadino ha voluto manifestare tutta la sua gratitudine.

Nel testo dell’encomio si legge che Cordisco, nei 10 anni di servizio ha sempre mostrato attaccamento al territorio e senso del dovere, che ha rappresentato un punto di riferimento per preparazione, abnegazione e disponibilità per l’intera macchina amministrativa del Comune di Cerveteri, contribuendo in maniera determinante alla risoluzione di numerose tematiche ambientali che da tempo affliggevano il territorio e l’ecosistema della città di Cerveteri. Il testo riporta anche il pensiero del ministro dell’ambiente Costa, che ha sempre considerato il sottocapo un uomo ligio al dovere e figura di grande spessore umano e professionale, punto di riferimento ed elemento chiave per il raggiungimento di importanti obiettivi dell’Amministrazione comunale di Cerveteri in materia di politiche ambientali.