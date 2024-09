La Milonga del Fútbolal Festival della Letteratura di Mantova –

E’ stato un vero successo di pubblico la presentazione de La Milonga del Fútbol, edito da Rizzoli, al Festival della Letteratura di Mantova. Idue autori Federico Buffa, notissimo giornalista sportivo estoryteller e Fabrizio Gabrielli, cittadino civitavecchiese e autore di diversi libri sul calcio,hanno affascinatoil pubblico accorso numerosissimo con il racconto a volte appassionato e a tratti divertente dei tre più famosi numeri dieci del calcio argentino. Una storia che, attraverso i suoi protagonisti, Renato Cesarini, Omar Sivori e Diego Armando Maradona, ricostruisce un secolo di un calcio creativo e geniale dalla nascita dei club ad aneddoti e vicende poco note, intrecciandola con la grande Storia dalle dittature ai colpi di Stato da Evita ai colonelli, da Videla alle madri di Plaza de Mayo. Per Fabrizio Gabrielli, coautore del libro, non è un esordio ma la conferma di un percorso che tiene insieme la passione per la scrittura e l’amore per il calcio. Un curriculum che comincia ad essere davvero interessante. Collabora con l’Ultimo Uomo rivista on line che offre un nuovo modo di guardare e raccontare lo sport e con altri siti e riviste occupandosi soprattutto di calcio e Sudamerica. Ha tradotto Leo-poldo Lugones, Chiuso per calcio di Eduardo Galeano (SUR 2023), Il libro degli abbracci ancora di Galeano (SUR 2024) e La partita di Andrés Burgo (66thand2nd 2024). Nel 2023 pubblica sempre con66thand2nd Messi che racconta ascese, cadute e risalite di uno dei calciatori più famosi del momento. Dunque, non solo uno scrittore di calcio ma soprattutto un osservatore attento della straordinaria metafora che il calcio rappresenta, raccontandola con una scrittura assolutamente originale e interessante che affascina e intriga anche chi non ha una particolare passione per questo gioco incredibile.