Peperoncino che Passione: dal 20 al 22 settembre a Fiumicino

Da venerdì 20 a domenica 22 settembre 2024 in Via della Torre Clementina si terrà la manifestazione enogastronomica, patrocinata dal Comune di Fiumicino, “Peperoncino che Passione”. Un appuntamento unico per tutti gli amanti del frutto appartenente alla famiglia delle Solanacee e dei sapori piccanti.

L’evento prenderà ufficialmente il via sabato 20 settembre alle 11.30, con la cerimonia di inaugurazione ed il taglio del nastro, alla presenza dell’Assessore alle Attività Produttive, Raffaello Biselli e di altre autorità locali.

“In un periodo in cui si riscopre il valore dell’artigianalità e della produzione locale, manifestazioni come questa assumono un significato ancora più profondo. Vogliamo che Fiumicino diventi un punto di riferimento per eventi culturali e gastronomici, capaci di attrarre visitatori e di promuovere un’immagine di eccellenza che superi i confini locali. – dichiara l’Assessore Raffaello Biselli. – Sarà un’occasione unica per conoscere più da vicino questo straordinario e versatile prodotto e trascorrere un fine settimana diverso, all’insegna del gusto e del divertimento.”

Programma Completo: