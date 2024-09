Lazio, Rocca: “Newsweek premia l’eccellenza del nostro servizio sanitario regionale” –

«La nostra sanità regionale può contare su una rete fatta di professionisti e di tecnologie riconosciute anche a livello internazionale. Le classifiche World’s Best Specialized Hospitals e Best Smart Hospitals di Newsweek, rese note in queste ore, certificano il grande valore del sistema sanitario del Lazio.

L’azienda ospedaliera San Camillo Forlanini è infatti il primo ospedale pubblico “Smart” in Italia, riconoscimento che si aggiunge al grande risultato ottenuto in cinque specialità: Cardiologia, Cardiochirurgia, Endocrinologia, Pneumologia e, per la prima volta, Gastroenterologia. Si conferma un’eccellenza tecnologica, accademica e clinica anche il Policlinico universitario Agostino Gemelli per i reparti di Ginecologia e Ostetricia, Gastroenterologia e Pneumologia, preziosa risorsa e modello di corretta integrazione tra il Servizio sanitario regionale e il privato accreditato.

Siamo fieri anche delle altre strutture laziali premiate dalla classifica, che testimoniano l’importanza di rafforzare la rete ospedaliera. Il nostro compito è quello di accompagnare questo processo di digitalizzazione e di modernizzazione, non venendo mai meno all’umanizzazione delle cure e alla formazione e motivazione del personale sanitario».

Lo ha dichiarato Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio.