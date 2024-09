Borse di studio a sei giovani donatori dell’Avis di Tarquinia –

L’Avis provinciale ha assegnato 64 borse di studio, riservate ai giovani donatori di sangue che hanno conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado nell’anno scolastico 2023-2024.

A ricevere l’importante riconoscimento sono ben sei donatori iscritti all’Avis tarquiniese: Wanda Chiara Cesarini, Antonio Farroni, Maria Chiara Pulcini, Giorgia Pusceddu, Leonardo Maria Ricci e Enrico Ronca.

“Congratulazioni ai nostri ragazzi avisini per il risultato raggiunto – dichiara il presidente dell’Avis di Tarquinia, Massimiliano Bellini – in sei hanno ottenuto la borsa di studio messa in palio dall’Avis provinciale di Viterbo.

Tutto questo – conclude Bellini – in attesa che siano assegnate quelle messe in palio della nostra sezione.”

Avis Tarquinia