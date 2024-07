Parte il progetto pilota “Fiumicino in fiore” con l’abbellimento della maxi rotonda sita all’ingresso nord della città di Fiumicino, alla fine di Via Coccia di Morto.

Parte il progetto pilota “Fiumicino in fiore” con l’abbellimento della maxi rotonda sita all’ingresso nord della città di Fiumicino, alla fine di Via Coccia di Morto. L’intervento è stato richiesto dall’Area Tutela Ambientale, in un’ottica di miglioramento del decoro di riqualificazione del verde stradale.

Le essenze scelte con l’aiuto in un esperto agronomo garantiranno una resa “verde”, anche dopo il termine della fioritura e sono compatibili con la fascia climatica.”sono: Nerium N. Oleander, Vitex agnus-castus, Hydrangea H. Paniculata, Rosa iceberg agapanthus A.“Blue”, Rosa la sevilliana, Lantana L. Montevidensis.Il servizio assicurato per “l’angolo verde” prevede, oltre alla posa, la manutenzione periodica, il ricambio delle fioriture e l’innaffiamento.

“ Vogliamo dare un volto diverso alla nostra città – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Stefano Costa. – il progetto si estenderà anche alle altre zone del comune. Questo è solo l’inizio e non va considerato solo come un intervento estetico, ma come una riqualificazione degli spazi che misurano il grado di accoglienza e civiltà di un territorio.Inoltre stiamo valutando la possibilità di installare una cisterna per fornire acqua pulita, così da risolvere finalmente il problema dell’acqua ferrosa che da sempre ha deturpato quello spazio, pensatoper essere il biglietto da visita della nostra città e dobbiamo prendercene cura.” ha concluso l’Assessore.