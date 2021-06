Share Pin 0 Condivisioni

Il commissario del Partito democratico di Cerveteri, Marco Pierini, fa il punto della situazione politica nella città etrusca

“La collocazione del Pd nella maggioranza di Pascucci non ha nulla a che vedere con altre situazione e con Ladispoli” –

“La collocazione del Pd nella maggioranza di Pascucci non ha nulla a che vedere con altre situazione e con Ladispoli”

L’ingresso del Pd nella maggioranza di Pascucci è frutto di “un percorso naturale” che nulla ha a che vedere “con altre situazioni e con Ladispoli”.

A dirlo a Cambia il Mondo intervistato da Fabio Bellucci, è il commissario del Pd Cerveteri, Marco Pierini.

Pierini ha ricordato come all’interno del partito dem, ci fossero già da tempo esponenti politici vicini all’amministrazione Pascucci: da un lato il consigliere Alessandro Gnazi ora delegato al personale e che alcune settimane fa ha annunciato la costituzione del gruppo consiliare del Pd; dall’altra parte l’assessore alle attività produttive Alessandro Ferri.

Quello, dunque, di rientrare in maggioranza, è stato “un percorso naturale” dove a prevalere, alla fine, dopo scissioni, creazioni di movimenti civici, la costituzione di Italia Viva, quella forza, sempre interna al Pd che già nel 2017 aveva deciso di sostenere la candidatura di Pascucci.

Per quanto riguarda poi la possibile candidatura dell’attuale sindaco di Cerveteri a Ladispoli, Pierini si può dire, essere un po’ sulla scia dell’ex sindaco ladispolano Bargiacchi: “Credo che in una città come la nostra (Ladispoli, ndr), sia inimmaginabile pensare che non ci siano forze tali da esprimere una candidatura a sindaco così da doverla importare. Senza nulla togliere a Pascucci – ha detto Pierini – mi sembra una cosa però fuori logica”.

(torna a baraondanews)