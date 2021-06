Ladispoli: alla stazione arrivano le transenne tra i binari

Share Pin 0 Condivisioni

La stazione ferroviaria da sempre sotto i riflettori per l’attraversamento selvaggio dei binari. In molti plaudono all’iniziativa. “Ora si pensi al binario 1”

Transenne che separano i binari 2 e 3 e che impediscono di fatto, ai pendolari in arrivo alla stazione ferroviaria, di attraversare i binari per “sbrigarsi” ad uscire dallo scalo.

Le transenne, posizionate una accanto all’altra proprio come una “barriera”, sono state posizionate tra i binari 2 e 3 della stazione di Ladispoli.

A notarle alcuni pendolari in transito in stazione che non hanno potuto fare a meno di fotografare la novità da poco introdotta. (foto Simona Di Falco gruppo Facebook Ladispoli Città)

Novità (da capire se permanente o solo temporanea) applaudita da diversi residenti e anche non, che quotidianamente utilizzano il treno per i propri spostamenti e che purtroppo spesso fanno i conti con gli incivili, o meglio con gli irresponsabili, che anziché utilizzare il sottopasso ferroviario, decidono di rischiare attraversando i binari. Spesso dal 2 al 5 per poter raggiungere i quartieri che si trovano dietro la stazione ferroviaria (il Campo Sportivo in primis).

Ma se così il problema tra i binari centrali della stazione sembra finalmente aver trovato una soluzione, lo stesso non si può dire per il binario 1, a cavallo tra la banchina 1 e 2 dello scalo ferroviario.

Già nei mesi precedenti e proprio durante i lavori di restyling della stazione ferroviaria era stata chiesta la possibilità di installare lungo le banchine dei divisori così da impedire la discesa dei pendolari nel binario.

Strutture impossibili da praticare a causa dell’assenza di uno spazio adeguato tra le due banchine e che comunque non sarebbe agevole qualora si presentasse la necessità di far arrivare i treni al binario 1 con la discesa verso la banchina 2.

In questo caso si dovrà dunque fare appello al senso di responsabilità dei pendolari, anche se fino ad oggi, purtroppo manca, viste le scene più volte documentate anche dalle centinaia di pendolari.

