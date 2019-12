Condividi Pin 5 Condivisioni

Domani l’occasione di chiudere il 2019 in testa

La capolista Cerveteri affronta in casa l’Acquapendente e chiede aiuto ai tifosi

Il Cerveteri ha l’occasione di chiudere il 2019 in testa alla classifica. Domani al Galli arriva la Vigor Acquapendente. Alle 11 va in scena una gara che si preannunci spettacolare e ricca di emozioni. Gli etruschi viaggiano con un vantaggio di due lunghezze sul Fiumicino e quella di domani è un’opportunità per confermare il primo posto. Fino ad ora i verdeazzurri hanno ampiamente superato ogni attesa, rivelandosi una squadra autoritaria e imponente.

Motivo per cui la città deve avvicinarsi di più a questi colori. La società chiama i tifosi sugli spalti. Proprio in questo momento magico, con la prima in piena lotta per salire in Eccellenza, serve una scossa che venga dalla tifoseria. Servono iniziative, condivisioni altrimenti si rischia che con una squadra prima in classifica lo stadio rimanga silenzioso. Domenica è l’occasione per sostenere i colori della città: è l’ora di capire realmente se le ambizioni siano quelle di salire in Eccellenza. La società produce tanti sforzi, è arrivato il momento di capire dove si vuole arrivare.