Condividi Pin 68 Condivisioni

Il primo cittadino aveva rifiutato la stessa maglia in regalo perché voleva comprarla e contribuire alla causa dei fratellini

Ladispoli, la maglia di CR7 per Marco e Francesco se l’aggiudica il Sindaco Grando

La cena organizzata ieri a Monteroni dai Volontari per Ladispoli Cesare Tarroni (nome che hanno assunto e presentato proprio durante l’evento, ricordando la figura del volontario e delegato alla spending review del comune di Ladispoli, scomparso improvvisamente questa estate) è stata una bella occasione di ritrovo per tante persone che hanno voluto fare beneficienza.

Tra queste senza dubbio anche il Sindaco Alessandro Grando, che ha deciso di rendere indimenticabile la serata: il primo cittadino ha infatti partecipato all’asta per una maglia della Juventus autografata da Cristiano Ronaldo, organizzata dalla presidente di Cuori Ladispolani Caterina De Caro, aggiudicandosela per la cifra record di 1720 Euro.

L’intero ricavato di questa vendita andrà alla Onlus “Marco e Francesco Camerini” che è in via di fondazione e che vedrà Grando stesso tra i membri del direttivo.

“Quello compiuto da Alessandro è un gesto bellissimo – ha dichiarato Emiliano, il papà dei due bambini affetti dalla malattia di Batten – soprattutto perché c’è qualcosa che nessuno sa e che voglio raccontare: quando l’ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ci ha fatto recapitare queste due maglie (un’altra è stata messa all’asta a Civitavecchia lunedì, sempre per Marco e Francesco, ed è stata acquistata dallo Juventus Club della città), ho pensato di regalagliene una per la grande vicinanza che ogni volta dimostra nei nostri confronti, ma lui ha detto di no, perché avrebbe voluto aggiudicarsela in un’asta benefica che prima o poi sarebbe stata organizzata”.

Un gesto di cuore dunque, un bellissimo regalo di natale che suona come il mantenimento di una promessa e la dimostrazione che c’è voglia di impegnarsi ancor di più per aiutare i due fratellini nel momento del bisogno.

Di Alessandro Ferri