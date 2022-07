Jova Beach Party, scontro tra Enpa e organizzatore

L’ong scrive al ministro Cingolani per impedire lo show in spiaggia. Il produttore: ” Non è più possibile subire in silenzio”

Si avvicina la data di Cerveteri della due giorni del Jova Beach Party e le polemiche per i mega concerti in spiaggia dell’artista di fama nazionale e internazionale fanno ancora discutere non solo i cittadini ma anche gli animalisti. A tornare alla carica nei giorni scorsi è stato l’Enpa che scrive al ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani chiedendo di impedire al Jova party e ad altri eventi di svolgersi sulle spiagge e aree naturali, sostenendo che danneggiano gravemente gli habitat naturali. L’Enpa parla di “gravi danni ambientali, anche a carico delle specie selvatiche, tra l’altro in riproduzione, che il Jova Beach Party, nonché altre manifestazioni e concerti svolti in aree naturali, stanno causando”.

L’ong parla anche di “animali che vedono distrutti i propri siti di riproduzione e sosta; giovani uccelli e cuccioli selvatici che muoiono, privati delle cure parentali; tagli di alberi e siepi; lavori nelle spiagge che compromettono l’ecosistema dunale; il grande e fragoroso disturbo causato dalla musica sparata ad alto volume”.

LA REPLICA

Intanto, come riporta l’Ansa, arriva la replica di Maurizio Salvadori, produttore e organizzatore del Jova Beach Party e degli show di Jovanotti da oltre 30 anni. “Non è più possibile subire in silenzio queste che minano la serenità di un lavoro svolto con assoluto rigore da un gruppo di professionisti e da consulenti che li supportano con le loro competenze. Da parte di alcune associazioni, si è addirittura arrivati alla pubblicazione di foto false. Quello di cui sono accusato sono reati penali e sfido quindi l’Enpa a denunciarmi alla Procura della Repubblica, provvedendo magari a procurarsi le dovute prove. Per finire, di fronte alle autorizzazioni che ci vengono regolarmente rilasciate dalle Istituzioni preposte, che sono frutto di un duro e preciso lavoro preventivo”.

“Credo che per alleggerire i loro pregiudizi, potrebbe essere loro utile passare una giornata di gioia, serenità ed allegria in una prossima tappa del Jova Beach, in modo da rendersi conto di persona di quali e quante attività faccia il Jova Beach per l’ambiente”.