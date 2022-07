Ladispoli, Pascucci: “Dal Ministero 1,8 milioni per la nuova palestra dell’alberghiero”

Il consigliere metropolitano: “Impegno mantenuto con gli studenti”

Ladispoli: dal Ministero 1,8 milioni per la nuova palestra dell’alberghiero –

“L’Istituto Alberghiero Di Vittorio di Ladispoli avrà la prima palestra della sua storia. Come avevo assicurato, Città Metropolitana di Roma Capitale ha partecipato ad un bando Ministeriale per l’edilizia scolastica e ha ottenuto un finanziamento di oltre 1milione e 800mila euro per la realizzazione dell’impianto. Un impegno forte e preciso che avevo preso con i rappresentanti degli studenti, che ringrazio per avermi coinvolto e interessato, e con la Dirigenza Scolastica. Finalmente gli studenti del nostro territorio potranno svolgere attività fisica a scuola”. A dichiararlo è Alessio Pascucci, Consigliere comunale di Ladispoli e Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale.

“Dopo anni di battaglie, mesi fa, incontrandomi con i rappresentanti degli studenti dell’Istituto Di Vittorio Diego Corradini e Matteo Guerrini e la Dirigente Scolastica Vincenza La Rosa avevo preso un impegno – ha dichiarato Alessio Pascucci – il Di Vittorio, una delle eccellenze del nostro territorio, avrebbe avuto la sua palestra scolastica. Ritengo vergognoso che una scuola superiore, frequentata ogni giorno da migliaia di studenti non abbia uno spazio idoneo a far svolgere attività motoria. Per questo, mi sono messo immediatamente a lavoro con la Città Metropolitana di Roma Capitale, Ente competente, perché preparasse il progetto e partecipasse proprio con la scuola di Ladispoli al bando indetto dal Ministero. Oggi, la notizia che il progetto è stato meritevole di finanziamento per 1.883.286,62 Euro. Ci tengo a sottolineare che Città Metropolitana ha potuto presentare un solo progetto su quel bando. E tra le numerosissime scuole dei 121 Comuni di Roma e provincia, abbiamo scelto proprio il Di Vittorio”.

“Per questo grande traguardo – conclude Pascucci – ci tengo a ringraziare sentitamente il Sindaco della Città Metropolitana Roberto Gualtieri, il Vicesindaco Pierluigi Sanna e il Consigliere Delegato all’Edilizia Scolastica, Impianti sportivi e Politiche della formazione Daniele Parrucci, che hanno immediatamente recepito la richiesta del territorio e degli studenti di Ladispoli. Voglio poi ringraziare il Dirigente Ingegner Claudio Dello Vicario, che sempre, con estrema professionalità e disponibilità ha seguito l’intero iter del progetto. Infine, un ringraziamento a Federico Ascani, con il quale a Palazzo Valentini ho sempre lavorato in maniera sinergica per lo sviluppo e i diritti dei territori di Cerveteri e Ladispoli. Tanti ragazzi, come Matteo Guerrini, rappresentante degli studenti diplomatosi quest’anno, hanno lottato per anni per questo risultato. Li ringrazio tutti; soprattutto quelli che oramai hanno lasciato l’istituto senza aver mai potuto fare attività in una palestra. Li inviteremo tutti alla inaugurazione dell’opera.”