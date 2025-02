L’intervento è effettuato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, Ente titolare della strada, a seguito della convenzione stipulata con il Comune di Cerveteri il 28 dicembre scorso. La soddisfazione del Sindaco Elena Gubetti e dell’Assessore all’Ambiente Alessandro Gnazi

Iniziate le operazioni di rimozione rifiuti e bonifica delle discariche abusive sulla Settevene Palo Nuova

“Un impegno che avevamo preso con tutti i cittadini su un tema estremamente complesso da un punto di vista burocratico ma che da troppo tempo affliggeva il nostro territorio, uno scempio ambientale contro il quale sembrava non ci fosse rimedio e non vi si potesse porre alcun freno. Questa mattina, la Città Metropolitana di Roma Capitale ha iniziato le operazioni di rimozione e trasporto dei rifiuti delle diverse discariche abusive presenti nel tratto ricadente all’interno del Comune di Cerveteri della via Settevene Palo Nuova.

Un’attività attesa da tanto tempo, sulla quale come Amministrazione comunale, impossibilitati ad intervenire in maniera propria in quanto non proprietari della strada, abbiamo lavorato ampiamente e che oggi viene finalmente svolta”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, a seguito del sopralluogo della giornata di oggi insieme ad Alessandro Gnazi, Assessore all’Ambiente.

“Raggiungere una soluzione a questa che oramai era diventata una vera e propria piaga del nostro territorio sembrava un qualcosa di impossibile, invece ce la abbiamo fatta – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – questo è frutto di un lungo lavoro e di approfonditi colloqui con la Città Metropolitana, che ho avuto sia io che il nostro ufficio ambiente con il Sindaco Metropolitano Roberto Gualtieri e con i suoi funzionari e che ha portato, lo scorso 28 dicembre, alla firma della Convenzione ex art.15 della Legge 241/1990 per le attività di bonifica delle discariche abusive nelle aree di proprietà di Città Metropolitana di Roma Capitale site nel nostro territorio comunale.

Bonificare le discariche abusive in strade come la Settevene Palo Nuova era un impegno preciso che mi sono presa con tanti cittadini e che ora ha trovato una procedura certa per la sua risoluzione”.

“Più dettagliatamente – aggiunge il Sindaco di Cerveteri Gubetti – il protocollo che è stato siglato individua le attività per ciascuno dei due Enti, ovvero il nostro e Città Metropolitana: bonificare, trasportare e smaltire i rifiuti abbandonati. Inutile ricordare che i costi di queste attività ricadranno comunque e sempre su tutti noi cittadini. La rimozione e il trasporto rifiuti sarà a carico di Città Metropolitana mentre lo smaltimento sarà a carico del nostro Comune. Un’attività importante ma anche dispendiosa, per la quale ovviamente sia noi che loro abbiamo dovuto stanziare appositi fondi a bilancio”.

“Con l’occasione – ha concluso il Sindaco Gubetti – ci tengo a ringraziare Città Metropolitana di Roma Capitale per l’attenzione e per aver compreso ed agito in maniera concreta su una problematica divenuta oramai non più tollerabile all’interno del nostro territorio, ed in particolar modo ringrazio il Sindaco Roberto Gualtieri, il Vicesindaco Pierluigi Sanna e il Consigliere Metropolitano Alessio Pascucci, così come ringrazio il nostro ex Assessore alla Sostenibilità Ambientale Francesca Appetiti e il personale del nostro Ufficio Ambiente, con una particolare menzione alla funzionaria Giorgia Prete, davvero preziosa e determinante per il raggiungimento di questo obiettivo che ci eravamo prefissati”.

Commenta l’avvio dei lavori di rimozione dei rifiuti anche Alessandro Gnazi, Assessore all’Ambiente del Comune di Cerveteri, che dichiara: “Questo è un primo importantissimo passo per il nostro territorio. Come amministratori per troppo tempo ci siamo trovati nella situazione di non poter intervenire in maniera diretta a seguito delle giuste rimostranze dei cittadini sulle infinite e vergognose discariche abusive che quotidianamente sorgevano lungo la Settevene Palo Nuova che unisce la nostra città a Bracciano. Il compito ora sarà mantenere l’area pulita e soprattutto vigilare affinché nessuno la confonda nuovamente per la propria discarica personale.

Anche per questo, dopo un mio interessamento con il Consigliere di Città Metropolitana Paolo Ferraro, nel proprio bilancio previsionale Città Metropolitana ha stanziato 20mila euro proprio per Cerveteri e per l’acquisto di foto-trappole, uno strumento fondamentale nel contrasto all’abbandono dei rifiuti che nelle nostre intenzioni vogliamo posizionare proprio lungo la Settevene Palo Nuova, appena bonificata e ripulita e che tale deve rimanere”.

“Il triste fenomeno delle discariche abusive purtroppo non è limitato solamente a zone come questa – aggiunge l’Assessore all’Ambiente Alessandro Gnazi – più volte siamo stati costretti ad ordinare degli interventi di rimozione straordinaria dei rifiuti abbandonati in strada: metteremo in campo tutti gli strumenti possibili non soltanto per prevenire queste situazioni ma anche per individuare e sanzionare i trasgressori delle regole di igiene urbana”.