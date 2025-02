Le speranze della Rossa sono riposte sulla prima monoposto affidata al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton

F1, presentata la nuova Ferrari SF-25 per il Mondiale 2025

L’attesa è finalmente finita: la Ferrari ha svelato la nuova monoposto con la quale disputerà il Mondiale 2025 di F1, denominata SF-25 e già destinata a diventare una delle vetture più iconiche della scuderia italiana, essendo la prima auto affidata al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton e all’alfiere della Rossa dal 2019 Charles Leclerc. I tifosi del Cavallino Rampante sperano che questa nuova monoposto diventi memorabile anche per i risultati in pista, ma per quelli bisognerà attendere i riscontri della pista.

SHOW A LONDRA

La stagione 2025 di F1 ha in sé un significato speciale: quest’anno ricorre il settantacinquesimo anniversario della nascita della competizione automobilistica più prestigiosa al mondo, motivo per il quale Liberty Media, proprietaria del Circus, ha deciso di organizzare un evento a Londra tenutosi martedì 18 febbraio alle ore 20:00 locali all’O2 Arena di Londra, nella quale è andato in scena uno spettacolo indubbiamente suggestivo caratterizzato da svariate esibizioni che hanno fatto da contorno alla presentazione delle dieci squadre impegnate nell’imminente annata agonistica. Ognuna con uno show diverso, sul palco dell’O2 Arena hanno sfilato Team Principal e piloti dei vari team con le rispettive monoposto e le nuove livree, adattate, in realtà, sulle auto del 2024, poiché le vetture vere e proprie destinate al 2025 sono state o verranno svelate in eventi specifici organizzati dalle squadre. A partire dalla Stake F1 Team Kick Sauber, lo spettacolo ha seguito l’ordine inverso della classifica Costruttori dello scorso anno, arrivando nella fase conclusiva ai costruttori di vertice come Mercedes, la Red Bull con il campione in carica Max Verstappen, la Ferrari e la McLaren vincitrice del titolo delle scuderie la passata stagione. La Rossa ha svelato la colorazione del 2025 omaggiando l’anniversario del proprio fondatore Enzo Ferrari, nato proprio il 18 febbraio del 1898.

LIVREA AUDACE

Nelle settimane precedenti erano emerse le prime indicazioni sulla possibile livrea della SF-25, definita audace dalle indiscrezioni emerse nell’ambiente. Le tute e il merchandising della Ferrari lanciati a inizio febbraio fornivano una conferma a tali supposizioni, svelando una tonalità più scura per il rosso utilizzata per le magliette e per le divise ufficiali dei piloti; in effetti, la nuova nata di Maranello presenta una colorazione più vicina a quella utilizzata dalla SF1000 nel GP di Toscana nel 2020 in occasione dei mille GP del Cavallino in F1, caratterizzata da un rosso più scuro. Aumenta la presenza del bianco, già riproposto dal GP di Miami del 2024 grazie alla collaborazione con il colosso HP, quest’anno presente anche sul cofano motore. Un abbinamento di colori che richiama i fasti di varie epoche, come quella del dominio Schumacher o quella di Niki Lauda negli Anni ’70.

MACCHINA NUOVA AL 99%

Durante la pausa invernale, il Team Principal della Ferrari Frédéric Vasseur aveva affermato che in F1 chi non osa non potrà mai vincere, annunciando che la monoposto per il 2025 sarebbe stata nuova al 99%. Dopo la presentazione, il direttore tecnico del telaio Loic Serra ha confermato che la SF-25 è un’evoluzione della precedente SF-24, presentandosi però con numerose novità, a partire dalla tanto discussa sospensione anteriore pull-rod, fino ad arrivare alle pance della vettura con le bocche più rastremate. Serra ha poi precisato che diverse innovazioni non sono visibili a occhio nudo: nei giorni precedenti si parlava di un incremento della potenza della Power Unit Ferrari ottenuta sfruttando la circolazione ottimizzata dei flussi d’aria, grazie alla quale viene garantito un raffreddamento del propulsore migliore e, di conseguenza, l’aumento dell’efficienza motoristica.

ENTUSIASMO ALLE STELLE

Sin dallo scorso 20 gennaio, giorno in cui Lewis Hamilton arrivò per la prima volta a Maranello, la palpitante attesa nell’ambiente ferrarista per il Mondiale 2025 è andata via via crescendo, a partire dai piloti. Charles Leclerc, nel corso dell’evento tenutosi a Londra martedì sera, ha affermato: “Durante la pausa invernale mi sono allenato come un animale. Sono carico e non vedo l’ora di provare la nuova macchina a Fiorano”. Sulle prospettive per il 2025 il monegasco, commentando il fatto che dopo la pausa estiva nel 2024 è stato il pilota a conquistare il maggior numero di punti, ha dichiarato: “L’anno scorso siamo arrivati vicini alla McLaren, quindi l’obiettivo logico per noi è quello di vincere il Mondiale Costruttori. Da quando sono bambino, però, sogno di vincere il titolo Piloti e spero di riuscirci nel 2025. L’anno scorso nella seconda metà di campionato abbiamo compiuto passi in avanti importanti, ma dobbiamo lasciarci alle spalle il 2024 e focalizzarci sulla nuova stagione. Sono molto contento di come abbiamo lavorato durante la pausa invernale, però per farci un’idea chiara dobbiamo attendere e scoprire i progressi degli altri”. Sin dal suo approdo a Maranello, Lewis Hamilton ha palesato di essere entusiasta per la sua nuova avventura in Ferrari, dichiarando che certe esperienze rimangono impresse nella mente per tutta la vita e che per lui è sempre stato un sogno indossare la tuta rossa. Il sette volte campione del mondo ha commentato così la presentazione della sua prima Ferrari in F1: “Attendevo da tantissimo tempo la rivelazione della vettura. Già alla vigilia del 2025 c’era tantissimo entusiasmo: incontrare il team alla fabbrica, guidare la macchina per la prima volta. Qui dentro ho iniziato a vedere quanta passione e quanto impegno c’è da parte di ogni persona con cui condividi lo stesso sogno. Ora so di far parte di quel sogno ed è una sensazione unica per me, tutto ciò è surreale, anche perché non avrei mai pensato di avere la possibilità di essere in Ferrari, motivo per il quale sono molto grato e allo stesso tempo fiero di farne parte. Questa sarà la mia macchina; ho guidato un paio di quelle vecchie che erano state costruite per altri piloti, ma questa è proprio per me e per Charles, ed è veramente bellissima”. In giornata, a Fiorano, i due alfieri della Scuderia sono saliti a bordo della SF-25 per il consueto shakedown di fronte a migliaia di tifosi della Rossa accorsi a dare il benvenuto alla vettura 2025.

OCCHIO A CANTARE VITTORIA TROPPO PRESTO

Quando il pilota più vincente della F1 si unisce alla scuderia con il palmarès più prestigioso l’entusiasmo è semplicemente incontenibile, soprattutto perché dopo 19 anni un sette volte iridato torna al voltante di una monoposto della Scuderia. Chi segue la competizione, tuttavia, sa che i campionati si vincono in pista e non con le dichiarazioni. Il 2025 si prospetta come una delle stagioni più intense di sempre: l’attuale ciclo regolamentare andrà in pensione il prossimo anno, favorendo il livellamento delle prestazioni tra le squadre e una finestra di sviluppo ridotta; Ferrari e McLaren potrebbero regalare un ulteriore capitolo della loro epica rivalità, ma non bisogna dimenticare la Red Bull, in calo durante il 2024 ma pur sempre il riferimento per il titoli Piloti con Max Verstappen, quest’ultimo laureatosi quattro volte campione a Las Vegas lo scorso anno, e una Mercedes che, nonostante la discontinuità, la passata stagione si è aggiudicata quattro vittorie. I margini di errore dovranno essere minimi, la lotta per i titoli iridati sarà serratissima. Citando un famoso aforisma di Enzo Ferrari: “La migliore Ferrari che sia mai stata costruita è la prossima”, la SF-25 dovrà far meglio della propria antenata, la quale nel 2024 aveva centrato cinque successi; se la nuova monoposto si rivelerà all’altezza della citazione del Drake, allora il Cavallino può sognare concretamente di porre fine a un’attesa che perdura dal 2008 con l’ultimo campionato Costruttori e dal 2007 con il titolo Piloti conquistato da Kimi Raikkonen, scongiurando il rischio che l’attuale digiuno possa diventare ancor più lungo di quello vissuto dal 1982 al 1999. La parola finale, come al solito, spetterà al cronometro.

Simone Pietro Zazza