 
Cerveteri

“Si spengono le luci, si accendono i sensi e la fantasia”, venerdì Diversity Reading in Sala Ruspoli

13 Maggio 2026





Diversity Reading alla Sala Ruspoli proposto dalla Biblioteca comunale “Nilde Iotti” in collaborazione con il Disability Pride Italia all’interno di “Sbulliamo! Festival anti-abilista”. Ospite straordinario il reporter di guerra e Premio Ilaria Alpi Nico Piro

Venerdì 15 maggio alle ore 18:00 la Biblioteca comunale di Cerveteri “Nilde Iotti” in collaborazione con il Disability Pride Italia presenterà uno spettacolo di “Diversity Reading”. L’iniziativa rientra tra le tantissime attività promosse e realizzate nell’ambito di “Sbulliamo! Primo Festival anti-abilista”, con il quale i temi dell’inclusione, dell’accoglienza e del rispetto delle diversità sono stati messi al centro della proposta culturale.

Il “Diversity Reading” è un’esperienza altamente partecipativa che accende i sensi e la fantasia. Mette insieme diverse esperienze, dalla lettura al buio, la Comunicazione Aumentativa e Alternativa ( CAA ) e la Lingua dei Segni Italiana. Attraverso l’assenza di luce annulla qualsiasi distinzione tra chi legge con gli occhi, chi con le mani, chi con le orecchie. Scrittore e lettori non vedenti o ipovedenti, sordi e neurodivergenti leggeranno, alternandosi, gli stessi brani. Parole lette, toccate, osservate e ascoltate diventano così il mezzo per sperimentare nuove forme di lettura e permettono di avvicinarsi in maniera non convenzionale al tema dell’accessibilità e alla scoperta degli autori.

"Si spengono le luci, si accendono i sensi e la fantasia", venerdì Diversity Reading in Sala Ruspoli
“Si spengono le luci, si accendono i sensi e la fantasia”, venerdì Diversity Reading in Sala Ruspoli

Alla lettura parteciperà eccezionalmente il reporter di guerra Nico Piro e i brani saranno tratti dal suo saggio “Uno strano dono”, libro con il quale per la prima volta l’inviato del Tg3 ha deciso di mettersi a nudo e scrivere sulla propria disabilità. Insieme al giornalista, già premio Ilaria Alpi e premio Paolo Frajese, presenteremo questo memorial, che ci consentirà di intraprendere un viaggio, attraverso le sue esperienze, tra i più crudeli scenari di guerra degli ultimi anni e la sua condizione di persona disabilitata, che ha deciso di autorappresentarsi e di realizzare il suo obiettivo. Un libro che senza veli analizza la condizione con cui milioni di individui si ritrovano a convivere e lo fa partendo da un punto d’osservazione del tutto originale e straordinario.

Un momento per fermarsi e riflettere su quanto sia importante garantire l’accessibilità dei contenuti culturali. Una scelta di civiltà e sensibilità, che la biblioteca insieme al Disability Pride Italia hanno deciso di prendere con convinzione. Sono infatti tantissime le attività che si sono susseguite per promuovere la cultura dell’accoglienza e della convivenza, combattendo qualsiasi forma di discriminazione. Il Festival anti-abilista “Sbulliamo!”in questi ultimi mesi sta trasformato la Biblioteca comunale in un vero centro di eccellenza dell’inclusione e del rispetto delle diversità. Presentazioni di libri, dialoghi e dibattiti, passeggiate inclusive, escursioni e visite universalmente accessibili, laboratori tematici nelle scuole, spettacoli con diverse metodologie comunicative, stanno portando in maniera mite ed intelligente concetti di mescolanza e di convivenza a tutti i livelli della società cittadina.

L’evento è promosso dalla Biblioteca comunale di Cerveteri “Nilde Iotti” in collaborazione con il Disability Pride Italia e con il contributo della Regione Lazio, Legge regionale 24/2019 annualità 2025.