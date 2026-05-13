Diversity Reading alla Sala Ruspoli proposto dalla Biblioteca comunale “Nilde Iotti” in collaborazione con il Disability Pride Italia all’interno di “Sbulliamo! Festival anti-abilista”. Ospite straordinario il reporter di guerra e Premio Ilaria Alpi Nico Piro

Venerdì 15 maggio alle ore 18:00 la Biblioteca comunale di Cerveteri “Nilde Iotti” in collaborazione con il Disability Pride Italia presenterà uno spettacolo di “Diversity Reading”. L’iniziativa rientra tra le tantissime attività promosse e realizzate nell’ambito di “Sbulliamo! Primo Festival anti-abilista”, con il quale i temi dell’inclusione, dell’accoglienza e del rispetto delle diversità sono stati messi al centro della proposta culturale.

Il “Diversity Reading” è un’esperienza altamente partecipativa che accende i sensi e la fantasia. Mette insieme diverse esperienze, dalla lettura al buio, la Comunicazione Aumentativa e Alternativa ( CAA ) e la Lingua dei Segni Italiana. Attraverso l’assenza di luce annulla qualsiasi distinzione tra chi legge con gli occhi, chi con le mani, chi con le orecchie. Scrittore e lettori non vedenti o ipovedenti, sordi e neurodivergenti leggeranno, alternandosi, gli stessi brani. Parole lette, toccate, osservate e ascoltate diventano così il mezzo per sperimentare nuove forme di lettura e permettono di avvicinarsi in maniera non convenzionale al tema dell’accessibilità e alla scoperta degli autori.

“Si spengono le luci, si accendono i sensi e la fantasia”, venerdì Diversity Reading in Sala Ruspoli

Alla lettura parteciperà eccezionalmente il reporter di guerra Nico Piro e i brani saranno tratti dal suo saggio “Uno strano dono”, libro con il quale per la prima volta l’inviato del Tg3 ha deciso di mettersi a nudo e scrivere sulla propria disabilità. Insieme al giornalista, già premio Ilaria Alpi e premio Paolo Frajese, presenteremo questo memorial, che ci consentirà di intraprendere un viaggio, attraverso le sue esperienze, tra i più crudeli scenari di guerra degli ultimi anni e la sua condizione di persona disabilitata, che ha deciso di autorappresentarsi e di realizzare il suo obiettivo. Un libro che senza veli analizza la condizione con cui milioni di individui si ritrovano a convivere e lo fa partendo da un punto d’osservazione del tutto originale e straordinario.

Un momento per fermarsi e riflettere su quanto sia importante garantire l’accessibilità dei contenuti culturali. Una scelta di civiltà e sensibilità, che la biblioteca insieme al Disability Pride Italia hanno deciso di prendere con convinzione. Sono infatti tantissime le attività che si sono susseguite per promuovere la cultura dell’accoglienza e della convivenza, combattendo qualsiasi forma di discriminazione. Il Festival anti-abilista “Sbulliamo!”in questi ultimi mesi sta trasformato la Biblioteca comunale in un vero centro di eccellenza dell’inclusione e del rispetto delle diversità. Presentazioni di libri, dialoghi e dibattiti, passeggiate inclusive, escursioni e visite universalmente accessibili, laboratori tematici nelle scuole, spettacoli con diverse metodologie comunicative, stanno portando in maniera mite ed intelligente concetti di mescolanza e di convivenza a tutti i livelli della società cittadina.

L’evento è promosso dalla Biblioteca comunale di Cerveteri “Nilde Iotti” in collaborazione con il Disability Pride Italia e con il contributo della Regione Lazio, Legge regionale 24/2019 annualità 2025.